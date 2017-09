Forskaren: Utländska patienter kan korta vårdköerna

Forskaren Frank-Michael Kirschs dröm är att Södertörns högskola breder terrängen och visar på möjligheterna med svensk medicinturism. Men då krävs grönt ljus från politikerna i form av anslag. Foto: Izabella Rosengren

Medicinturism definieras som planerad vård för patienter som reser utomlands. I Europa är Tyskland det land som är ledande inom medicinturism och i dag inkluderas industrin till och med i marknadsföringen av vissa tyska storstäder.

Professor Frank-Michael Kirsch är forskare vid Södertörns högskola och ingår i forskningsprojektet ”Patients Beyond Frontiers. The Challenge of Medical Tourism to Swedish Health Care”. Projektet gav nyligen ut en bok på tyska, ”Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche”, om gränsöverskridande sjukvård där tysk och svensk medicinturism jämförs.

– För 25 år sedan befann sig Tyskland i samma situation som Sverige. En majoritet var emot medicinturism och fruktade att man inte ens hade plats till sina egna patienter. Men tack vare bayerska politiker undersöktes kapaciteten och snart insåg staten lönsamheten och vågade att satsa. I dag står medicinturismen för 0,5 procent av sjukvården jämfört med under 0,1 procent i Sverige, säger Kirsch.

Enligt forskargruppen kan fler utländska patienter korta köerna. Arkivbild. Foto: Emma-Sofia Olsson

Och enligt forskargruppen kan fler utländska patienter i själva verket korta köerna.

– Utländska patienter ger möjligheter att skaffa ny teknik och rekrytera mer personal. Exemplet Tyskland visar att medicinturism kommer inhemska patienter tillgodo, säger Frank-Michael Kirsch.

Precis som Mikael Rosén på Skåne Care anser även Frank-Michael Kirsch att svensk medicinturism skulle kunna motverka en så kallad ”brain-drain” av svenska specialistläkare.

– Vissa läkare behöver kanske 50 patienter om året för att hålla sin forskning uppdaterad. Eftersom det kanske inte finns så många patienter i Sverige med just den sjukdomen är risken stor att specialistläkaren hellre söker sig utomlands där det finns en större patientgrupp.

För att Sverige ska komma igång finns det enligt expertisen dock en del problem att komma tillrätta med. Det handlar bland annat den långa svarstiden från det att sjukvården har fått en förfrågan tills dess att patienten får svar.

– Det globala genomsnittet för att få ett svar är två dagar. I Sverige behöver man veckor. Ofta har patienten bråttom och söker vård i flera länder och vad händer då? Jo, när vi återkommer flera veckor senare är patienten antingen död eller i ett annat land, säger Frank-Michael Kirsch.

Dessutom anser han att behövs ett statligt initiativ där politikerna inser vikten av inkommande medicinturism. Enligt Kirsch stirrar sig politikerna i dag blinda på köerna, vilket har lett till att Sverige i dag skickar fler patienter utomlands för vård än vad landet tar emot.

– Självklart är det rätt att ge svenska patienter behandling utomlands i enighet med EU:s rörlighetsdirektiv, ett land kan inte vara bra på att bota alla sjukdomar. Internationell arbetsdelning behövs, säger vårdprofessorn.

– På lång sikt är obalansen mellan ut- och inresande patienter dock en förlustaffär för Sverige eftersom andra länder får försäkringspengarna.

Så bekostas vård för utlänningar i Sverige • Hur vård för utländska patienter i Sverige bekostas varierar. Många patienter kommer hit genom EU:s rörlighetsdirektiv och har då EU-kort, vilket innebär att vården betalas av en försäkring. • En del patienter (även EU/EES-medborgare) är dock inte berättigade till subventionerad vård utan får betala hela vårdnadskostnaden. • Sverige betalar inte för vård av utländska patienter utan får istället in pengar på dem (antingen privata pengar eller via försäkringsbolag).