Julledigheten närmar sig och med det svenskarnas vintersemestrar. Nu avslöjar forskare den ultimata längden för en semester. I en studie av finska University of Tampere analyserades 54 personers resor och resultatet var tydligt: på åttonde semesterdagen peakar våra lyckonivåer.

– Åtta dagar är tillräckligt lång tid för att överkomma stressen som kommer med resan, acklimatisera sig till en ny tidzon och finna sig tillrätta på en ny plats, säger Jaime Kurtz, professor och författare till The Happy traveler: unpacking the secrets of better vacations.

Företaget Utrip – som med artificiell intelligens och psykologi skapar skräddarsydda resor – är inne på samma spår.

– De flesta människor beskriver den perfekta resan som sju till tio dagar, säger företagets vd Gilad Berenstein. De flesta resor som är längre brukar handla mer om att utforska och upptäcka, inte koppla av.

Värt att ta med i beräkningen: du behöver en semesterdag för varje tidzon du passerar. Hela kroppen – hjärtslag, matsmältning, sömn – följer en tidsinställd rytm.

– När du reser tar det tid för kroppens hormoner att ställa om till en ny rytm, så ge dig tid även för detta på semestern.

Trevlig resa!