Forskare om livsutveckling: Jaget förändras livet ut

My little pony. Superhjältar. Pokémon. Lego. Bilderböckerna. Dockskåpet. Tänk på vad som helst som du blev uppslukad av under uppväxten och i något skede tappade intresset för. Favoritfigurer blev övergivna, leksaker liggande.

För Kristina Elfhag är Barbiedockorna ett exempel. Ganska plötsligt under barndomen blev de inte roliga längre och hon började odla brevvänner i andra länder.