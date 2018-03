De flesta identifierar sig som antingen morgon- eller kvällsmänniska . I arbetet påverkar dessa skillnader oss i hur vi presenterar under dagen. Vissa är pigga tidigt på morgonen för att sedan få en dipp vid tre på eftermiddagen. Andra är så trötta att de knapp fungerar före tio på morgonen men är mer produktiva under sen eftermiddag och kväll.

Enligt en ny studie finns det en förklaring till varför detta inträffar och forskningsresultatet visar att arbetsgivare kan dra nytta av att anpassa arbetstiderna efter de anställdas inre klocka.

I studien, från University of Sydney, undersökte forskare personer från olika yrkesgrupper och deras kronotyp – hur pigg man är under dagen baserat på den biologiska rytmen. Man kunde då dra slutsatsen att en individs kronotyp påverkar hur man presterar under dagen.

Forskarna kollade även på hur individuella energimönster påverkade olika arbetslag. För akutsjukvårdare och kirurger såg man att det fanns en fördel om personernas energinivåer var synkade. Men i yrken där man jobbade längre pass, som flygvärdinna och polis, var det bättre att blanda människor med olika rytmer för att alltid ha någon som var fullt koncentrerad.

Enligt studiens författare Stefan Volk visar forskningsresultatet att det kan vara fördelaktigt för arbetsgivare att ta hänsyn till de anställdas naturliga dygnsrytm. Med andra ord, dags att be chefen om en sovmorgon?