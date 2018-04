Människor som ständigt kommer försent har länge setts som struliga. Oorganiserade och stökiga utan koll på sig själva eller sin omgivning. I en forskningsrapport framgår det att det faktiskt kan vara tvärtom: människor som hela tiden kommer försent är hälsosammare och lever längre.

I Diana Delonzors bok Never be late again lyfts tesen att försenade människor har mindre förmåga att känna stress, vilket leder till flera hälsofördelar, samtidigt som de tänker utanför boxen och kan se situationer från ett större perspektiv. Karaktärsdrag som leder till mer framgång och ett längre liv.

– Många människor som ofta är försenade är mer optimistiska och mer orealistiska, säger författaren. Detta påverkar deras uppfattning av tiden. De tror på riktigt att de hinner ta en löptur, hämta kläderna på kemtvätten, köpa matvaror och hämta barnen från skolan på en timme.

I en studie av International Journal of Clinical and Health Psychology hävdar forskare samtidigt att människor som ofta är försenade löper mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar. Detta pågrund av deras oförmåga att känna starka stresskänslor.

I artikeln – som sammanställer data från bland andra Wall Street Journal, Metropolitan Life och Psychology Today – framgår också flera andra hälsofördelar. Försenade människor har en förmåga att gå upp i sina sysslor på ett sätt som får dem att tappa tidsuppfattningen. En förmåga till engagemang som ofta resulterar i framgång. De är också personer som inte lever lika slaviskt efter normer.

– De tänker utanför boxen och tacklar utmaningar på ett okonventionellt – och ofta bättre – sätt, säger Diana Delonzor. Är du en "deadliner" får du en kick av att sprinta mot en mållinje. Men är du den som "producerar" får du en kick av att få så mycket gjort på så lite tid som möjligt.

Kanske har det sina fördelar att komma tio minuter försent till ett möte?