En konferens om ”Recent advances in medical science” skulle ha hållits i Oslo den 3-4 mars 2018. En norsk forskare, doktor Lur N Dreier, skickade in ett bidrag med titeln ”Spontaneous transformation in Ursus Maritimus: A case series”. Efter peer review (fackgranskning av en eller flera forskare inom samma vetenskapsområde) godkändes bidraget och doktor Dreier skulle få framföra ett av konferensens huvudföredrag.