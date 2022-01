Forskare förutspår färre dödsfall i cancer

Det är forskare knutna till bland annat universitetet i Milano som räknat på dödligheten i cancer i Europa år 2022. Med hjälp av data från Världshälsoorganisationen (WHO) och EU:s statistikdatabas Eurostat har de beräknat hur många som kommer att avlida i de tio vanligaste cancerformerna under året, och hur utvecklingen sett ut under den senaste femårsperioden.

Och för de flesta cancersjukdomar är trenden positiv, enligt resultaten som nu presenteras i tidskriften Annals of Oncology.