Forskare demonstrerar mot ”alternativa fakta”

Donald Trump är föga populär i vetenskapskretsar i USA. Arkivbild.

I januari, dagen efter att president Trump tillträdde, demonstrerade hundratusentals människor i USA och andra delar av världen för mänskliga rättigheter under parollen Women's March. Då uppstod tanken om att även ha en March for Science.

– Forskare började spontant bryta sig ur Women's March, säger en av arrangörerna till lördagens manifestation, Rush Holt, som leder det mäktiga American Association of the Advancement of Science, till AFP.

Forskare samlades i olika forum på sociala medier och började planera för en egen demonstration.

Syftet är att stå upp för vikten av att politiska beslut har en grund i vetenskaplig forskning och att säga ifrån mot inreserestriktioner som forskarna anser hindrar kunskap från att flöda fritt.

Forskare kommer att gå i täten för demonstrationstågen, men alla som är kritiska till den växande faktaresistensen i samhället är välkomna.

– De som arrangerar marschen har lagt ner mycket möda på att säga att det här inte handlar om någon särskild offentlig eller politisk person, säger Holt.

Samtidigt är kopplingen till Trump och hans regering svår att bortse ifrån. Donald Trump har visat en nedlåtande attityd mot klimatforskningen, kopplat ihop vaccination med autism, samt tillsatt en vicepresident som inte tror på evolutionsläran. Nyligen föreslog han stora nedskärningar i miljö- och vetenskapsbudgeten.

Den största demonstrationen äger rum i huvudstaden Washington, men marscher planeras över hela landet, i sammanlagt 375 städer.

Andra länder har hakat på. Förutom i USA planeras marscher i 142 städer i 51 länder, inklusive Sverige där demonstrationer ska hållas i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

– Jag känner mig inte bekymrad för att Sverige ska bli som USA på den här punkten. Men det finns helt klart en förbättringspotential, säger Elisabeth Ekener, forskare vid Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och talesperson för March for Science i Stockholm.

– Det har nog alltid funnits ett vetenskapsmotstånd bland vissa grupper i samhället, men det nya medielandskapet har gjort att de märks och hörs mer än förr, säger hon.

Hon ser en fara i attityder som medför att folk avfärdar vetenskapligt grundade fakta och i stället tror på rena fantasier. Hon räknar med att det kanske kommer ett par tusen personer till manifestationen i Stockholm.

I USA får arrangörerna stöd av många vetenskapsorganisationer. Men det finns också några organisationer som har valt att inte delta eftersom de inte vill förknippas med ett visst politiskt läger.