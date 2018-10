Att duscha varje dag tillhör mångas vardag. Men nu visar forskning att det kan vara direkt skadligt för hälsan, skriver National Geographic.

Forskare och hudexperter är överens: ett överdrivet duschande kan försvaga det naturliga skyddet mot bakterier och infektioner.

Elaien Larson, professor i epidemiologi vid Columbia University School of Nursing, har forskat på ämnet och kommit fram till att ett dagligt duschande kan öka risken för infektioner. Det riskerar nämligen att torka ut huden och på så sätt skapa mikroskopiska öppningar där bakterier tar sig in.

Så hur ofta bör man duscha? En gång i veckan, menar forskare.

Ett allt för regelbundet duschande kan skada hudens naturliga oljor och störa hudens barriär av bakterier som hjälper immunsystemet, menar C. Brandon Mitchell som är assisterande professor i dermatologi vid George Washington University. Han förklarar att för hälsan skull räcker det att du duschar en till två gånger i veckan.

– Din kropp är en väloljad maskin av naturen och att duscha varje dag är inte nödvändigt, säger han till Time.