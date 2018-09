Försening för Abbas nya musik

Abba släpper nytt, men är lite försenade. Arkivbild. Foto: Olle Lindeborg/ TT

Hoppar du på stolen av förväntan inför Abbas nya musik? Då får du tyvärr vänta lite till – musiken är något försenad. I en intervju i brittiska Daily Star säger Benny Andersson att gruppen tänkt släppa låtarna i slutet av året, men att nu det snarare blir i början av 2019. Det blir även då den globala tv-showen "Thank you for the music" ska sändas.

Det var i våras som nyheten om att Abba ger ut ny musik för första gången på 35 år slog ned som en bomb, både i Sverige och i resten av världen. Två nya låtar ska släppas: "I have faith in you" och "Don't shut me down".

Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad tänker dock inte ställa sig på scenen igen. Den första av de två nya låtarna, "I still have faith in you", ska framföras av "Abba-avatarer" – medlemmarna i digital form – i den globala tv-sändningen.

Annons X

Därefter ska "abbatarerna" åka på världsturné.