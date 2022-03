Forsberg tar täten i svenska skytteligan i NHL

Nashvilles Filip Forsberg, Calgarys Elias Lindholm och Colorados Gabriel Landeskog. Det är den trio svenskar som nätat flest gånger hittills under NHL-säsongen.

Filip Forsberg klev om sina båda landsmän under natten mot måndagen, svensk tid, genom att sätta mål nummer 30 och 31 borta mot Minnesota. Som bäst har Forsberg gjort 33 mål under en NHL-säsong (2015–16), men under våren hoppas han slå den noteringen.