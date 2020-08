Suget efter exklusiva smycken ser ut att ha minskat under coronapandemin. Försäljningen hos den klassiska juvelerarfirman Tiffany & Co sjönk med 29 procent till 747 miljoner dollar, motsvarande drygt 6,5 miljarder kronor, under perioden maj till juli i år jämfört med motsvarande period i fjol.