Försäkringsbolag nedringda – detta gäller vid skyfall

Anmälningarna rör bland annat översvämmade källare, entréer och bilar, samt tak som har läckt in.

– Det ringer konstant och kommer in oavbrutet via internet och telefon. Vi har satt in alla våra resurser, men det är fortfarande kö, säger Jens Liljeby, byggskadereglerare på Länsförsäkringar i Gävleborg, till TT.