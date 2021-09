Botaniska trädgården i Lund har fått ett oväntat tillskott, en förrymd undulat som helt sonika har flyttat in. Undulaten valde det tropiska rummet i det stora växthuset och tog sig in via ventilationen i taket.

– Om man nu ska rymma så är det väl jättebra att rymma hit, tycker jag. Det är väl en perfekt miljö för en liten undulat, säger trädgårdsmästare Tove Sporrong till P4 Malmöhus.