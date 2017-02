David Cassidy lider av demens. Arkivbild. Foto: Dan Steinberg

– Jag levde i förnekelse, men en del av mig har alltid vetat att det här skulle komma, säger han till People.

Den 66-årige artisten har nu beslutat sig för att sluta turnera och istället koncentrera sig på sin hälsa.

David Cassidy hade sin storhetstid under 70-talet då han som skönsjungande 20-åring charmade USA:s tonåringar i tv-serien "The Partridge family". Under senare år har han brottats med alkoholproblem och ekonomiska bekymmer.