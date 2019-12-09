Förre Fed-chefen Volcker död

Förre Fed-chefen Volcker dödTTPublicerad 2019-12-09 16.58 Stäng USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT Bild 1 av 1 Stäng USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT Bild 1 av 1 USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TTUSA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit 92 år gammal.