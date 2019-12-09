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Förre Fed-chefen Volcker död

Under strecket
TT
Publicerad

USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010.

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT Bild 1 av 1

USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010.

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT Bild 1 av 1
USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010.
USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit. Bilden är från 2010. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

USA:s tidigare centralbankschef Paul Volcker har avlidit 92 år gammal.

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