Misstänkte Rollén om häktet: ”Otroligt jobbigt”

Hexagons vd Ola Rollén. Foto: Tomas Oneborg

De senaste månaderna har skandalerna avlöst varandra i Hexagon. Wall Streets blankare har fått vittring och vd Ola Rollén är misstänkt för grovt insiderbrott. På torsdagen deltog Rollén på Nordnet Live på Waterfront i Stockholm. När SvD Näringsliv träffar honom före framträdandet vill han inte svara på några frågor.

– Alla vill ändå bara veta om det här med Norge och det kan jag inte prata om, säger Ola Rollén.

De fyra senaste månaderna har varit turbulenta för Hexagons tidigare så hyllade vd Ola Rollén. Men hösten 2016 förändrades allt. Den 26 oktober greps han av flygplatspolis på Arlanda och kördes till Kronobergshäktet i Stockholm där han anhölls, misstänkt för grovt insiderbrott. Två dagar senare utlämnades han till Norge och på plats i Oslo fick han ta del av de detaljerade misstankarna mot honom.

Under intervjun på scen på Nordnet Live är Ola Rollén på ett skämtsamt humör och säger att de borde spelat Jail Break med Thin Lizzy. Men samtalet kommer snabbt in på just misstankarna om insiderbrott. Ola Rollén är kritisk till att han på två dygn efter gripandet på Arlanda inte fick någon information om misstankarna.

– Man kan skämta om det men självklart, det är en otroligt jobbig situation att gå igenom. Jag var gripen för något som hände i Norge och i Sverige visste man inte vad det var. Det var väldigt jobbigt, att i två dygn inte ens veta varför, säger han.

Men det är inte helt korrekt. Ola Rollén fick relativt omgående efter anhållandet information om brottsmisstankarna, vilken aktie det handlade om och vid vilken tidpunkt som affären ägde rum, enligt uppgift till SvD Näringsliv.

Misstankarna gäller en aktieaffär från oktober 2015, då Ola Rollén köpte aktier för 15 miljoner kronor i det norska biometribolaget Next Biometrics. Köpet gjordes via Rolléns privata och Cypernbaserade bolag Iskossala. Själv hävdar han att aktieköpen gjordes för investmentbolaget Greenbridge Partners, som han äger tillsammans med Melker Schörling.

Dagen efter aktieköpet lyckas Next Biometrics ro iland ett avtal som innebär att bolaget slipper en royalty på 5 procent av sin årliga bruttovinst till huvudägaren Ecomnex. Den 9 oktober rusar Next 110 procent på Oslobörsen, efter nyheten att Greenbridge går in som finansiärer i en riktad nyemission.

Norska åklagare misstänker alltså att Ola Rollén har agerat på insiderinformation när han köpte aktier för 15 miljoner kronor i Next. Att handla aktier samtidigt som man har tillgång till potentiellt kurspåverkande information är inte lagligt, om inte alla har tillgång till samma information.

– Jag kan inte gå in på detaljer, men jag känner mig trygg i att jag inte har gjort något fel. Jag har suttit så länge så förr eller senare måste jag gå i pension ändå, säger han och får än en gång publiken att skratta.

En granskning av SvD Näringsliv har dessutom avslöjat ett avancerat skatteupplägg på Ola Rolléns Cypernbaserade bolaget Iskossala. Inhyrda frontfigurer från en lokal skatterådgivare på Cypern kan vara en fasad för att undslippa skatt i hemlandet.

Ola Rollén har varit mycket knapphändig om sitt bolag Iskossala. På frågan om Greenbridge, investmentbolaget han har med Melker Schörling, svarar han att det är bra att ha något man kan fortsätta att ägna sig åt.

– Någon gång kommer jag bli pensionerad från Hexagon och då måste jag göra något man inte kan pensioneras från, säger han.

På frågan om vad Hexagon är utan Ola Rollén svarar vd:n sedan 16 år att det har potential att bli ett av de riktigt stora och framgångsrika bolagen. Att aktiekursen föll när han häktades, misstänkt för grovt insiderbrott, viftar han bort.

– Kursen är inte bolaget. Vi är 17 000 anställda och det är inte en one man show.

Men Ola Rollén svarar inte på om och när han tänker lämna bolaget. Det enda han säger är att han inte kommer sluta på fredagen, för då har han ett viktigt möte.