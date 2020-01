I boken ”Epidemics and society: From the black death to the present (Yale University Press) skildrar medicinhistorikern Frank Snowden västvärldens historia som en konsekvens av de olika epidemier och pandemier som drabbat oss. Hypotesen bakom boken är, förenklat, att pest, smittkoppor, kolera och dysenteri alla spelat framträdande roller på världshistoriens scen och att de egentligen aldrig lämnat den – trots en kort period under 1900-talet då vi trodde att vi skulle kunna utplåna infektionssjukdomarna helt.

Denna utplåningsdröm visade sig emellertid vara just en dröm, menar Snowden, och dessutom inser vi nu att det ständigt tillkommer nya sjukdomar. Kanske utvecklas de nya sjukdomarna till och med i ökande takt och med alltmer oförutsägbara etiologier.