”Förolämpande för kommunistpartiet”

Vita huset meddelade under måndagen att USA väljer att diplomatiskt bojkotta OS i Peking nästa år. En diplomatisk bojkott innebär att amerikanska idrottare får delta och att de kommer stöttas, men inga officiella representanter kommer att närvara under spelen som pågår under februari.

– Biden-administrationen skickar inga diplomatiska eller officiella representanter till vinter-OS och paralympics på grund av det pågående folkmordet och brotten mot mänskligheten i Xinjiang och andra brott mot mänskliga rättigheter, säger Vita huset talesperson Jen Psaki enligt TT.