Mycket av det som händer runt president Donald Trump är så sällsamt att det inte bevakas av internationella medier utan på sin höjd av amerikanska medier.

Igår höll presidenten ett möte med hela sin regering och passade på att möta pressen.

John Harwood, veteran i amerikansk politikbevakning med 40 års erfarenhet och nu på kanalen CNBC skriver i en artikel på nätet om denna extremt sällsamma tillställning.

En bild från detta tillfälle har också spritts. Den visar en storflinande Trump omgiven av dystra regeringsmedlemmar.

Trump said that few presidents have passed more legislation than he has, though Congress has passed no major legislation since he has been president. Pence, Sessions, Perry and Priebus took turns praising Trump on camera.

Jag rekommenderar ett klick på länken. Där finns filmsekvenser från denna tillställning.

Detta är antingen bara helt märkligt eller rent av sjukligt - vilken värld lever presidenten i? Och hur kan regeringsmedlemmar på detta sätt förnedra sig själva?