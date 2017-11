Förlusten ökade för oljebolaget Shamaran

I rapporten skriver bolaget att Atrush-fältet i nuläget producerar runt 26 000 fat olja per dag. Totalt producerade fältet 1,3 miljoner fat olja under det tredje kvartalet, i genomsnitt 14 600 fat per dag. Under det fjärde kvartalet förväntar sig bolaget att det når upp till produktionsmålet om 30 000 fat per dag, framkommer vidare.

Rörande brunnen CK-7 skriver bolaget att oljereservoaren påträffades omkring 114 meter närmare ytan än bedömt. Fortsatta tester av denna Atrush-brunn är att vänta under 2018.