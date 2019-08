Håller fiktionen på att ta över verkligheten? Inte bara i USA har en tv-kändis blivit president. Även i Ukraina har komikern och skådespelaren Volodymyr Zelenskyj, efter att framgångsrikt ha spelat president i en tv-serie, valts till just president. Den israelisk-fransk-belgiska filmen ”Tel Aviv on fire” ställer också begreppen fiktion och verklighet på ända.

Utgångspunkten är en inspelning av en fiktiv palestinsk tv-serie med just namnet ”Tel Aviv on fire” och handlar – liksom den populära israeliska tv-serien ”Fauda” – om det skoningslösa kriget mellan den israeliska och den palestinska säkerhetstjänsten, men är snarare av såpa-karaktär än riktigt drama. Den sägs utspela sig just innan sexdagarskriget 1967 och spelas in i Ramallah.