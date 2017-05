Venedigbiennalen 2017, ”Arte viva arte”

Varje Venedigbiennal har sin smak, som framträder efterhand under kilometerlånga promenader genom den profilskapande internationella huvudutställningen, den som utspelar sig centralt i parken Giardini och fortsätter i det före detta skeppsvarvet Arsenale. Ofta kontrasterar årgångarna mot varandra. Massimiliano Gioni, 2013 års konstnärlige ledare, släppte fram Hilma af Klints och Rudolf Steiners ockultism, slog upp portarna mot det undermedvetna och visade särlingskonst. 2015 års dito Okwui Enwezor arrangerade däremot högläsning ur Karl Marx ”Kapitalet” i en stenhårt politisk utställning.

Nu låter Christine Macel, som fått uppdraget att leda årets huvudutställning, konsten vara konst igen under mottot ”viva arte viva” (leve konsten, leve den!). Ett slags trosbekännelse till konstens förlösande kreativa krafter och mytbärande egenskaper.

Till vardags är Macel chefscurator på Centre Pompidou i Paris, i Venedig tittar hon tittar bortom rådande konstmode. Inte mindre än 103 konstnärer, många äldre, av de 120 deltagarna visas på biennalen för allra första gången. Hon uppmärksammar Östeuropa och konst som inte varit känd i väst. Och hon blickar bakåt mot 1970-talet när det fortfarande fanns plats för en vision om att alla kunde delta och vara aktiva i konsten. I hennes utställning ryms inte så lite av hippieromantik.

Några av inventarierna som ingår i Dawn Kaspers ”Nomadic studio”. Foto: Francesco Galli/La Biennale di Venezia

Om jag ska leta efter ett typiskt verk behöver jag inte gå längre än innanför entrén till den centrala paviljongen. Där har amerikanska Dawn Kasper byggt upp sin ”Nomadic studio” med skivspelare, flöjter och melodica i en bohemisk röra bland högtalarsladdar på golvet. I verket ”The sun, the moon and the stars” plingplongar hon lite på stränginstrument samtidigt som det småpratas med publiken. Det är inte långsökt att tänka på devisen från 1970-talets musikrörelse: ”alla kan spela”.

Självklart är den icke-kommersiella, nyproggiga attityden en schimär när konstvärldens kända, mäktiga och resursstarka – likt ett stim av hajar – kretsar kring utställningen. Produktionskostnaden, 13 miljoner euro, har betalats av sponsorer, donatorer, institutioner och gallerier. 10 procent av summan har Christine Macel fått ragga upp själv via sina kontakter. Man räknar med upp till en halv miljon besökare under det dryga halvår Venedigs konstbiennal pågår.

Till skillnad från de nationella paviljongerna där världssamvetet ofta gör sig påmint genom dagsaktuella teman: censur, rasism, miljö etcetera, är Christine Macels utställning inte genomgående politiserad. Snarare sympatiskt avspänd, spatiös och fri från pekpinnar. Ibland även lite tråkig. Exempelvis i den postuma utställningen med den engelske konceptkonstnären John Latham (1926-2006), där han i 17 verk bearbetat ett tema kring boken som objekt bortom tjatighetens gräns.

Skylt av mångkonstnären och filmaren John Waters. Foto: Andrea Avezzù/La Biennale di Venezia

Men ”Arte viva arte” är också överraskande tillgänglig med inslag av humor, som den gamle kultfilmaren – minns ”Hairspray” från 1988 – John Waters skyltar med budskap om varför man ska studera konst. Till exempel ”for breeding or bounty”, för fortplantning eller stipendier alltså.

Macel har delat in sin utställning i nio kapitel, som hon kallar ”paviljonger”. Ordet är förstås en anspelning på de olika ländernas utställningslokaler som benämns just så.

I Traditionernas paviljong hittar vi verket ”Janas code” av Michele Ciacciofera, hittills helt okänd i internationella biennalsammanhang. En pikant detalj, som inte står i programmet, är att han även är Christine Macels partner. Det kan få illustrera hur mycket i konstvärlden bygger på personliga relationer. Verket består nio träbord med skulpturer och böcker av bivax. En text intill berättar att det hela kan betraktas som ett hus för älvor… Hmmm, kanske det kanske.

Hao Liangs har uppdaterat klassiskt kinesiskt tuschmåleri. Foto: Italo Rondinella/La Biennale di Venezia

I samma avdelning stannar jag länge framför Hao Liangs utsökta version av klassiskt kinesiskt måleri på siden, här i åskblå och försiktigt beigerosa färgskalor. Född 1983 in i en familj av konstnärer och samlare har han kopierat tuschmåleri från 1000-talet, men introducerar varsamt nya element som exempelvis ett motiv taget från ett tidigt fotografi av månens yta.

Har man kommit så här långt är det svårt att missa det starka konsthantverksmässiga inslaget i utställning, främst genom ovanligt mycket textilkonst. Det har vävts, flätats och sytts i inte så intressanta uppdateringar av sydamerikansk hemslöjd och etniskt mode. Textil man däremot baxnar inför är 83-åriga Sheila Hicks gigantiska färgsprakande textilbollar som täcker en av Arsenales kortväggar i dess bortre ände. En dramaturgisk fullträff och ett välbehövligt utropstecken.

Foto: Andrea Avezzù/La Biennale di Venezia

Men självklart handlar ”Arte viva arte” titeln till trots inte om konst för konstens skull. Världen utanför återspeglas i stort som i smått. Saudiska Maha Malluh är den första kvinnliga konstnär som någonsin ställts ut i Jeddah. Hennes verk ”Food for thought” är renodlat samhällskritiskt. Av 2 400 gamla kassettband har hon skapa en attraktiv väggmosaik i vitt, turkost och blått. Kassetternas innehåll? Förmaningar om hur kvinnor bör uppföra sig av hemlandets religiösa ledare.

Två utrymmeskrävande verk med uttalat politiska undertexter av mycket kända konstnärer har dragit på sig kritik från start.

Det ena är Olafur Eliassons ”Green light – an artistic workshop”. I en verkstad bygger några av Venedigs flyktingar, ett 40-tal åt gången och många från Afrika, under hela utställningstiden rombformade lampor till försäljning. Priset är 2 500 kronor, förtjänsten används till sociala projekt. Samtidigt får deltagarna språkundervisning och jurister informerar dem om deras rättigheter. Publiken kan fritt gå runt och även se ner på arbetet från ovan genom att stå på ett slags balkong.

I Olafur Eliassons filantropiska installation ”Green Light” arbetar flyktingar från Venezia Mestre med att producera lampor till försäljning. Foto: Francesco Galli/La Biennale di Venezia

Det andra är brasilianske Ernesto Netos ”Cupixawa, a sacred place”. Mitt i Arsenales stora korridor hänger en flätad och mycket stor tältliknande struktur ned från taket. På golvet ligger sittkuddar i en stor ring. Sittande på dem genomför traditionellt klädda medlemmar ur Huni Kuin-stammen från Amazonas healingritualer för att komma i samklang med naturen. På en vägg står ordet ”Amor”.

Kritiken går ut på att privilegierade besökare beskådar utsatta människor som vore biennalen ett etnografiskt museum från förr. Jag tyckte också det kändes obehagligt att stanna upp och glo – ”kolla han har fjädrar på sig”, som om Huni Kuin vore utställda på ett zoo. Men framför allt är verket som manifestation för konstens helande kraft – en tro som genomsyrar hela utställningen – alltför primitivt flummigt. Jag väljer ändå att se både Eliassons och Netos stora kollektiva verk som välmenande filantropiska inslag. Genom sin ofrivilliga tvetydighet uppmanar de till eftertanke.

”Arte viva arte”, leve konsten! Ja, det ska den verkligen göra, och gärna i hundrade år. Fast lite mer tempo och temperament i Christine Macels utställning hade inte varit fel.