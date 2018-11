Coen-brödernas "The ballad of Buster Scruggs" var först tänkt som en tv-serie baserad på noveller som de skrivit under ett kvarts sekel. I stället gjordes en krusidullfri antologifilm: en bok slås upp, illustrationer sätter stämningen och kärnfulla citat suger in en i skrönorna.

Den första heter som filmen. Tim Blake Nelson, sedd i brödernas "O brother, where art thou?", spelar en vitklädd cowboytrubadur som beundrar sin nuna på en efterlysningsaffisch och skjuter skurkar i pannan. Frid och fröjd tills även han möter sin överman.

Det tarantinska överraskningsvåldet, där rappa dialoger punkteras med brutalt våld, kommer som ett försenat brev från 1990-talet. Att förflytta konflikterna till vilda västern i vidvinkel gör föga för fräschören, då ju Quentin Tarantino gjorde något liknande med "Django unchained" och "The hateful eight".