Förlängd lockdown väntar Indiens huvudstad

Indiens huvudstad New Delhi gick under helgen in i en två dagar lång nedstängning. Det utökas nu med en vecka, meddelar delstaten.

– Om vi inte inför en nedstängning nu så har vi en större katastrof framför oss. Från och med i kväll kommer det att vara en nedstängning fram till nästa måndag, säger delstaten Delhis högste ansvarige minister Arvind Kejriwal.