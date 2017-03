Förlängd flygstrejk i Berlin

Markpersonalens strejk fortsätter på flygplatserna Tegel och Schönefeld i Tysklands huvudstad Berlin.

Strejken har förlängts till klockan 05 på onsdagsmorgonen, enligt Reuters. Och den kan förlängas ytterligare, enligt fackförbundet Verdi.

Alla flyg mellan Sverige och Berlin var inställda under måndagen, liksom flygen från Berlin till Sverige. Även under tisdagen påverkas flyg:

– Det är nio avgångar som är inställda. Det är fem avgångar från Arlanda och fyra från Landvetter, säger Annika Persson Kvarnbergs på Swedavias presstjänst.

Totalt ställdes 660 flighter in från Berlin under måndagen, och ytterligare 603 ställs in under tisdagen.

Flygresenärer har under dagen även bussats till andra flygplatser i Dresden och Hannover.

Fackförbundet Verdi vill höja den genomsnittliga timlönen från elva till tolv euro (drygt 115 kronor) i ett ettårigt avtal, rapporterar Reuters. Arbetsgivaren erbjuder mycket mindre, och över fyra år.

Flygbolag som påverkas kraftigt är Air Berlin, Lufthansa, Easyjet och Ryanair. Bolag med koppling till svenska flygplatser är SAS och Air Berlin.

Sedan i fredags har mer än 1 000 flyg ställts in.