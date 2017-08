Italienska paradisöar, franska societetsboenden och grekiska arkitektdrömmar. Vi har valt ut fem nyöppnade hotell i Europa att förlänga sommaren på.

Hollywoodstjärnornas omtalade tillflyktsort

Comosjön, Italien

Omgärdad av eleganta villor, pittoreska byar och hisnande natur är Comosjön en av Italiens vackraste. Sjön, som ligger en knapp timmes bilväg från Milano-flygplatsen Malpensa, är Italiens tredje största och en av Europas djupaste. Vi checkar in på nyöppnade Il Sereno Lago di Como. Inrett av Milanobaserade Patricia Urquiola är det den perfekta kombinationen av modern lyx och italiensk nostalgi.

Hotellet omfattar 30 rymliga rum med fönster från golv till tak, flödande naturligt ljus och panoramautsikter över den ljuvliga naturen. Här finns även en privat strand och brygga för gäster som vill anlända med någon av hotellets egna träbåtar. För den aktivitetssugne finns flera golfbanor i närheten, vinprovningar, matlagningskurser och vandringleder i de intilliggande bergen. De som hellre slappar i solstolen kan njuta av en 18 meter lång infinity-pool med ett ordentligt tilltaget soldäck för lata eftermiddagar.

ÄT HÄR: Se till att boka bord på Il Gatto Nero, ristorantegattonero.it.

Medelhavets mytomspunna pärla

Mykonos, Grekland

Turkosgrönt vatten, oslagbara stränder och solnedgångar som går från orange till rött. Lägg därtill en arkitektur som fick självaste Le Corbusier att blekna – efter en resa hit 1939 proklamerade han att man inte kan kalla sig arkitekt förrän man studerat de vita kuberna på Mykonos.

Det var dock först i slutet av 60-talet som den riktiga tillströmningen av kändisar började. Jackie Kennedy, Grace Kelly, Mick Jagger och Mia Farrow vallfärdade hit. För den som vill besöka den mytomspunna ön rekommenderar vi nyöppnade hotellet Bohème. Gästrummens polerade betonggolv ger en minimalistisk touch som bryts av med färgglada accenter och nurliga lampor. Vid incheckning serveras hemgjord lemonad från den egna trädgården, som också rymmer ett yogadäck bland olivträden och en bambuhydda där man kan få massage. Förflyttar vi oss en våning uppåt blir det lite mer dekadent, med en halvmåneformad pool bredvid en mixolog-tät bar som produc- erar fulländade negronis på löpande band. Om du vill festa vidare har du inte kommit fel. Cavo Paradiso ligger på en närliggande klippa och huserar dj:s som David Guetta, David Morales och Satoshi Tomiie.

ÄT HÄR: På Nammos kan lunchen med fördel börja vid 16-snåret och hålla på till 22. Beläget på Psarou beach är det Mykonos svar på St Tropez’s Le Club 55, nammos.gr.

Hemlig ö mellan Afrika och Italien

Pantelleria, Italien

Pantelleria är en liten, hemlig ö som ligger 100 kilometer sydväst om Sicilien och bara drygt 60 kilometer från Tunisien. Den nordafrikanska kusten är klart synlig från stränderna och har också präglat öns kultur. Ingenting känns egentligen italienskt här. Ön har ett eget uttryck som många tunga namn fallit pladask för – från Giorgio Armani (som fortfarande har ett hus på ön) till Truman Capote. Det karga, vindhärjade landskapet med sina vackra lavaklippor är späckat med uråldriga ruiner, historiska stenbostäder, heta källor och gömda grottor. Giulia Pazienza Gelmetti – en före detta professionell basketspelare – har gjort om ett gammalt stenhus till öns lyxigaste boende. På hotellet Sikelia kan man njuta av en utomhusmassage under palmerna, chilla vid poolen eller beundra havsutsikten från altanens vackra korgstolar. Den hungrige kan hugga in på gourméträtter i hotellets egen restaurang Thema’ by Gagini, där arabiska, afrikanska och syditalienska smaker samsas på menyn. Eller passa på att ta en tur till Giuilias egen vingård på Coste Ghirlanda, där man också kan äta och övernatta.

ÄT HÄR: Filmproducenten Umberto Massa bestämde sig för att förvandla sitt hus till en restaurang, och resultatet blev Osteria degli Artisti. Ta ett glas vin på restaurangens fantastiska Curnutazzi Bar med utsikt över hamnen.

Storstaden vid havet

Barcelona, Spanien

Få städer kan skryta med vackra stränder, bra klimat, förstklassigt barliv, suverän restaurangscen och helt säregen arkitektur. Är du dessutom fotbollsintresserad finns det matcher att gå på året runt på FC Barcelonas hemmaarena Camp Nou. Inte konstigt att Barcelona valdes ut av Soho House som den senaste i raden av medlemsklubbens europeiska filialer. I ett 1700-talshus med utsikt över den pittoreska hamnen Port Veil kan gäster njuta av bio, gym, spa, inomhuspool och takterrass. Inredningen tycks vara inspirerad av mottot ”more is more” – tjocka textilier, blomstrande mönster och tunga lampor i en lyxigt dekadent mix. I slutet av september varje år firar staden dessutom Les Festes de la Mercè, Barcelona största gatufestival med fyrverkerier, processioner och folkdans. Samtidigt som dagstemperaturen ligger stadigt runt 24 grader. Åk dit och njut av naggande tapas, katalansk cava och ljumma sommarnätter.

ÄT HÄR: Bar El Velódromo är ett klassiskt Barcelonaställe att besöka för läckra tapas och Moritz Epidor på fat.

Carrer de Muntaner 213.

Foto: AgenceAnotherOne / iStockphoto

Paris-societetens favoritresmål

Pyla-sur-Mer, Frankrike

Arcachon-bukten har blivit ett semesterparadis för Frankrikes borgerliga elit. Det är inte svårt att förstå varför. Klimatet är bästa tänkbara med solsken i princip året runt. Dessutom är omgivningarna otroligt vackra. På den södra delen av bukten finns den berömda sanddynen La Dune du Pyla, över 100 meter hög med milsvida utsikt. Spana också in Hotel Haïtza. Det grundades redan 1930 av franska visionären Louis Gaume och blev snabbt en mötesplats för familjer som Lanvin, Rothschild och Michelin. För några år sedan bestämde sig paret Sophie och William Techoueyres att återställa hotellet till dess forna glans, fast à la 2017. De ringde Philippe Starck, som skapat minimalistiskt lyxiga rum i kontrast till hotellets brokiga, charmiga fasad och myllriga loungecafé. Här finns också gourmetrestaurang, térum, klassiskt pâtisserie, spa och frisersalong.