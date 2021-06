Du har förmodligen aldrig hört talas om Fastly. Men när företagets tjänst havererade under tisdagen slocknade välkända sajter över hela världen.

Nätforumet Reddit, musiktjänsten Spotify, den brittiska regeringens hemsida och streamingtjänsten HBO Max fanns bland de drabbade. Därtill blev medier som SvD, The Guardian och The New York Times oåtkomliga.