Förklädda IS-män mördade civila i Mosul

Civila invånare i Mosul flyr medan irakiska styrkor krigar mot jihadister i terrorgruppen IS i måndags. Foto: Bram Janssen /AP/TT

Jihadisterna hade polisuniformer på sig när de i måndags morse gick in i Mosuls äldre kvarter. Boende i området kom då ut och välkomnade "militärpoliserna" som de trodde var befriare.

I ett uttalande från den USA-stödda alliansen som bekämpar IS i Mosul bekräftas händelsen och man skriver att terrorgruppen "begått ett brutalt brott i Gamla stan i Mosul". Enligt uttalandet har IS mördat kvinnor och barn för att "visa att området fortfarande är under fiendens kontroll".

Däremot framgår det inte av uttalandet hur många som mördats, men enligt ett vittne som nyhetsbyrån AFP talat med var det minst 15 civila som sköts ihjäl av terroristerna.

Annons X

Med ursprungligen upp emot två miljoner invånare är Mosul Iraks näst största stad. Den ligger vid floden Tigris, ett 40-tal mil nordväst om Bagdad.

Under en offensiv i juni 2014 tog extremiströrelsen Islamiska staten (IS) kontroll över Mosul. Det var först förra året som de irakiska styrkorna vågade sig på att återta staden. Den irakiska offensiven inleddes i oktober och stöds av bland andra amerikanska styrkor.