Förhöjd risk för våldsdåd efter skjutning

I rapporten "Near-repeat shootings" har man studerat skjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2011–2015.

Sammanlagt har det under perioden varit 71 händelser med dödliga skjutningar som resulterat i 79 offer i de tre storstadsområdena.

Händelser med skadeskjutningar har under samma period varit 316 till antalet och resulterat i 355 skadade. Uttrycket near-repeat shooting betyder att en ny skjutning kommer tätt inpå i både tid och avstånd från den första. En orsak till att det ser ut så kan vara hämnd.

Flest döds- och skadeskjutningar har under den granskade perioden skett i Stockholm där också flest personer bor.

Sätter man skjutningarna i relation till antalet invånare är problemen markant värst i Malmö med 6,5 skadeskjutningar och 1,0 dödsskjutningar per 100 000 invånare jämfört mot 2,6 skadeskjutningar och 0,66 dödsskjutningar i Göteborg och 1,14 skadeskjutningar och 0,42 dödsskjutningar per 100 000 invånare i Stockholm.

Rapportens uppgifter om skjutningar kommer från polisen.

Rapporten är skriven av forskarna Joakim Sturup (Karolinska institutet), Amir Rostami (Stockholms universitet), Manne Gerell (Malmö universitet) och Anders Sandholm vid Polismyndigheten.