Förhöj smakerna med brynt smör

4 portioner

1 butternutpumpa à 600 g

Olivolja

100 g smör

1 liten näve färsk salvia, bladen

1 liter vatten

2 grönsaksbuljongtärningar

1 stor bananschalottenlök, finhackad

2 stora vitlöksklyftor, finhackade

3 dl risottoris

1 1/2 dl vitt vin

2 1/2 dl finriven parmesan

Salt och svartpeppar

Till servering:

150 g getost av chèvretyp

2–3 msk citronsaft

1. Värm ugnen till 200 grader.

2. Skala, dela och kärna ur pumpan. Dela den i mindre bitar, lägg på en plåt och ringla över rikligt med olja. Rosta i mitten av ugnen tills den mjuknat, ca 20 minuter. Lägg över i en skål och mixa slätt med en stavmixer.

3. Smält smöret på medelvärme tills det först bubblar och sedan skummar. Lägg i salvian och rör med en visp hela tiden tills smöret är gyllene och brynt.

4. Koka upp vattnet med buljongtärningarna. Stek lök och vitlök mjukt i rikligt med olja i en stor stekpanna med höga kanter eller en gjutjärnsgryta. Vänd ner riset och låt det steka med 1–2 minuter tills det är glansigt.

5. Häll i vinet och låt det koka in under omrörning. Tillsätt någon deciliter av den sjudande buljongen och låt den koka in. Gör om processen under ständig omrörning tills riset börjat mjukna men fortfarande har en liten kärna. Tillsätt pumpapurén och osten. Späd med resterande buljong. Totalt ska risotton koka ca 15–20 minuter.

6. Rör avslutningsvis ner 2–3 msk av det bryta salviasmöret. Salta och peppra. Häll upp risotton i tallrikar och toppa med resterande brynt salviasmör, smulad getost, lite citronsaft samt salt och peppar.

Pimpat potatismos

Foto: Miriam Preis

4 portioner

1 kg mjölig potatis

50–75 g smör

2 dl crème fraiche

Salt och svartpeppar

1. Skala potatisen, skär den i grova bitar och koka den mjuk i saltat vatten. Häll av vattnet och mosa den.

2. Smält smöret på medelvärme tills det först bubblar och sedan skummar. Vispa hela tiden tills smöret är gyllene och brynt.

3. Häll smöret i potatisen. Vänd även ner crème fraiche och blanda med en ballongvisp till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar.

4. Servera till biffar, korv, helrostad blomkål eller rotselleri.

Recepten är hämtade ur ”Brynt smör” av Julia Tuvesson, foto Miriam Preis. Norstedts.