När Miley Cyrus gästade Globen för några år sedan gled hon ut på scenen från en gigantisk tunga. Men frågan är om inte Katy Perrys entré, i en luftfarkost som liknar en hybrid av Star Wars-krigaren X-wing och en futuristisk lampa från Boolia, är än mer spektakulär. Det är dock bara början på en scenshow som knappast sparar på krutet.

Ett gigantiskt öga utgör backdrop till en 80-talsinspirerad kabaré med flamingor och dansande tv-skärmar. Det känns som en blandning av en surrealistisk musikvideo från 80-talet, såsom Nik Kershaws "The riddle", och Daft Punks visuella 90-talsklassiker "Around the world". Det händer så mycket på scenen att även Perrys svagare låtar lyckas få vingar. Möjligen kunde ett segdraget parti med en person i hajdräkt som spelar gigantiskt låtsaspiano ha strukits ur showen.