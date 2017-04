Författarstrejk hotar höstens tv-serier

Saturday night live Foto: IBL

Den senaste rundan avtalsförhandlingar bröt samman under måndagen, skriver flera medier. Parterna, fackförbundet Writers Guild of America (WGA) och branschorganisationen Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) möts inte igen förrän den 25 april.

Det ger dem knappt en vecka att lösa dispyten innan tidsgränsen går ut den 1 maj. Sedan tar WGA med största sannolikhet ut sina manusförfattare i strejk, skriver Hollywood Reporter.

Orsaken till årets konflikt är bland annat att parterna inte kan enas om manusförfattarnas arvoden i sitt nya avtal. Än så länge finns ett gap på motsvarande 3,1 miljarder svenska kronor mellan buden.

Om en författarstrejk blir verklighet kan till exempel "Saturday night live" och pratshowerna med bland andra Jimmy Kimmel släckas ner – eller i alla fall bli rejält mycket tråkigare. Dessutom hotas höstens premiärer av flera tv-serier då manusförfattarna oftast skriver höstens avsnitt i maj och juni, skriver The Wrap. Drar strejken ut på tiden är även filminspelningar i fara.

Senast Hollywoods författare togs ut i strejk var 2007. Då varade konflikten i 21 veckor och uppskattas ha kostat branschen motsvarande 4,5 miljarder kronor i förlorade intäkter.