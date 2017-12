Den amerikanska författaren Sue Grafton är död. Deckarförfattaren, mest känd för den så kallade "Alfabetsserien" om privatdetektiven Kinsey Millhone, avled på torsdagen i sviterna av bröstcancer.

Serien om Millhone består av 25 böcker och inleddes med "'A' is for alibi" kom 1982. "'Y' i s for yesterday" blev den sista och kom så sent som i augusti i år. Böckerna har översatts till 26 språk.