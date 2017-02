Författaren Mark Spitz avliden

Under ett årtionde var Spitz reporter på magasinet Spin och skrev långa reportage om artister som Axl Rose, Trent Reznor och The Strokes. Utöver det har han också bidragit med texter i magasin som Vanity Fair, New York Magazine, Rolling Stone och The New York Times.

Han skrev flera böcker, bland annat "We've got the neutron bomb: The untold story of LA punk" tillsammans med Brendan Mullen. Boken sammanfattade punkscenen på amerikanska västkusten under 70- och 80-talet. Spitz skrev också böcker om Mick Jagger, Green Day och David Bowie. Hans biografi "How soon is never?" handlar om två rockjournalisters fruktlösa försök att återförena The Smiths,

Under 90-talet började Mark Spitz skriva pjäser och han har ett flertal off-Broadway-pjäser på sitt cv. Bland annat "(The Rise and Fall of) The Farewell Drugs" och "Shyness is nice".

Annons X

Dödsorsaken är okänd. Mark Spitz blev 47 år gammal.