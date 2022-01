Första gången Natalia Ginzburg såg ett fotografi av Elsa Morante tyckte hon att det var ett av de vackraste ansikten hon någonsin sett. Fotot av en ung, tankfull Morante i blommig blus var tryckt i hennes debutbok ”Il gioco segreto” (Den hemliga leken) från 1941. Året därpå skulle Ginzburg själv ge ut sin första roman, ”La strada che va in città” (Vägen som går till staden), under pseudonymen Alessandra Tornimparte. Boken hade hon skrivit i en liten by i Abruzzo dit hennes man Leone Ginzburg, en judisk intellektuell och regimkritiker, hade förvisats av fascisterna.