Företagskulturen är ökänt infernalisk

Amazon, ett bolag som i nuläget är värt en biljon dollar, skulle först heta Relentless. Jeff Bezos vänner påpekade att namnet lät för aggressivt, men han sparade internetadressen – om man går in på relentless.com hamnar man på Amazon, där man kan köpa nästan vad som helst: 1816 års utgåva av Bibeln (2 000 dollar), ett nytt inbundet exemplar av ”#GIRLBOSS” (15,43 dollar), ”#GIRLBOSS” som begagnad pocket (2,37 dollar), övernaturliga romantiska e-böcker utgivna av Amazon själv (priserna varierar), ett suv-däck från Goodyear (121 dollar med Amazon Prime), en automatisk pappershandduksautomat från Georgia-Pacific (35 dollar med Prime), 3 000 pappershanddukar från Georgia-Pacific (också 35 dollar med Prime), mer än 100 000 olika cellofanförpackningar under 10 dollar, 5 000 pennor med ditt namn och logga (1 926,75 dollar), en ansiktsmask tillverkad av ett fårs moderkaka och embryo (49 dollar), en bananklase (2,19 dollar), en 18 kilos påse med hundmaten Diamond Naturals Adult Real Meat (36,99 dollar), en röststyrd mjukvara från Amazon som berättar vad det är för väder, spelar Tjajkovskij och lämnar in bevis till polisen om den behöver (39,99 till 149,00 dollar), en strömning av filmen ”Casablanca” från 1942 (3,99 dollar), två säsonger av Amazons serie ”The Marvelous Mrs. Maisel” (gratis om man är Primemedlem, vilket över hälften av de amerikanska hushållen är), ett stort utbud av datalagring och molntjänster (priserna varierar, men kvaliteten är oslagbar – Amazon används av CIA). Min startsida på Amazon gör reklam för leverans av matvaror på två timmar. Femtiosex procent av all näthandel börjar numera på Amazon.com.

Amazon är en bläckfisk: snabb, formbar, tentakelförsedd, smart, giftig, lockande och smidig nog att klämma en stor massa genom pyttesmå kryphål. Amazon har slukat den fysiska handeln: enligt beräkningar stängdes 8 600 butiker 2017, en betydande ökning från de 6 200 butiker som stängde 2008, mitt i finanskrisen. Företaget har decimerat kontorsbutiker, leksaksbutiker, elektronikbutiker och sportbutiker, och nu när det äger Whole Foods står matbutiker förmodligen på tur. Amazon gick under flera år med riskkapitalbackade förluster för att kunna sänka priserna tillräckligt för att döda all konkurrens och är nu, enligt journalister på New York Times och New York Magazine, en monopsoni som gränsar till det olagliga. (I en monopsoni förvärvar en enskild köpare varor från majoriteten av försäljare; i ett monopol är det tvärtom.) Och allt detta började när Bezos arbetade på en hedgefond på nittiotalet och kom på att han skulle sälja böcker på nätet.