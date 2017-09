Makthavare Foto: Jonas Ekströmer

Årets höstbudget har närmast kliniskt har rensats från, eller bortsett från, alla resonemang som kan förklara eller understödja hur resurser skapas i ekonomin, som om man så önskar kan tas i anspråk av det politiska systemet för olika åtgärder. Under stora delar av mandatperioden har socialdemokratin varit företagarfientlig i sin politik; nu har den blivit företagarförnekande. Företagen finns knappt i socialdemokratins världsbild, annat än som beskattningsobjekt.

Det rättvisa betyget delar Björn Hasselgren ut i Smedjan.

Men han antyder också en förklaring när han avslutningsvis skriver:

Vi går problematiska tider till mötes. Regeringen och socialdemokratin står utan analys och verktygslåda; oppositionen står handfallen och utan självförtroende. Risken är att tilltron till demokratin blir lidande. Budgetpropositioner med så svagt innehåll borde inte få förekomma.

Det är Vänsterpartiets Ulla Anderssons hand och inte Magdalena Anderssons som präglar budgetproppen.

Men just nu är det inget som pekar på att det efter nästa års val kommer finns något alternativ till att Ulla Anderssons penna fortsatt styr svensk politik.

Annie Lööf och Jan Björklund mumlar om någon sorts blocköverskridande kompromisser som skulle styra kungariket efter valet.

Men för en socialdemokrati som har maktinnehavet som högsta prioritet ter det sig nog högst osannolikt att en sådan ny allians skulle te sig smaklig.

Better the devil you know than the devil you don't know.

Det paradoxala kan bli att vi tack vare Decemberöverenskommelsen kommer att få ytterligare fyra år med den politik Hasselgren beskriver trots att det kanske inte egentligen finns folkligt stöd för den.