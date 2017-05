Manusförfattarna och regissörerna Stefan Roos och Per Simonsson vid presentationen av fjolårets julkalender i SVT. Enastående snygg produktion, tröttsamt klichéartad skurktyp. Foto: Janerik Henriksson/TT

Ledare | Staten och kapitalet

Politikens förhållningssätt till de privata företagen är, för att uttrycka det milt, flexibel. En småföretagare uttryckte upplevelsen som närapå schizofren; i valtider är man jobbskapare och en stöttepelare i samhället (entreprenör, företagsam), i avtalstider är man arbetsgivare och som sådan en som bara vill avskeda folk och skapa otrygghet (utsugare, profitör).

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det gäller också inställningen till rikedom och förmögenhet. Alla vill ta del av frukterna från att det går att starta, utveckla och få företag att blomstra i Sverige. Framgången för ett företag innebär ofta att många människor kan få jobb och försörjning. Skatteintäkterna är förutsättningen för det där som vi vill att det offentliga ska leverera. En liten ort där de privata arbetsgivarna stänger och flyttar brukar vi alltid tala om i termer som misslyckande och glesbygdsdöd. Då kommer politikerna och de fackliga dit för att skälla på företagen för att de inte stannar kvar, ja, för övrigt samma företag som man använder på första maj som verbal piñata (godisfylld slagpåse).

Det finns en oemotståndlig tankefigur att exploatera för den politiker som är lagd åt det hållet, för som Per Gudmundson skrev härförleden, ”på film är det alltid kapitalistens fel” (30/4). Underhållningskonsten är full av ondskefulla och galna kapitalister. Krösus Sork i Bamse beskrivs som ”en kallhamrad affärsman” och ”han skyr inga medel för att öka sin redan stora förmögenhet” …] Han utför aldrig själv de kriminella handlingarna utan alla skumraskaffärer överlåter han till sina Fixare-sorkar. Misslyckas de får de genast sparken.”

Annons X

Och i Ankeborg föredrar som bekant stadens rikaste man att iförd badkläder ta sig ett bokstavligt dopp bland sina sekiner, vilket ger intrycket av att han inte bara är rysligt rik, utan också helt galen (jämför besattheten av dvärgarnas guld i J.R.R. Tolkiens saga om hoben Bilbo). I den senaste julkalendern, Selmas saga, visar det sig att fabrikören Theodor Julius Hermelin är den onde; genom att sätta p för tomtens frikostiga givande av julklappar, kommer han att kunna sälja mer leksaker.

Det var inte första gången manusförfattarna Stefan Roos och Per Simonsson gjorde kapitalisten till svin. Även i julkalendern 2011, Tjuvarnas jul, var ägaren av det stora varuhuset i stan, Direktörskan, den riktiga skurken. Hon kränger inte bara prylar, utan utnyttjar därtill stadens barnhem för ett systematiskt slavarbete. Sådant kan man bara känna rättmätig avsky inför.

Även vuxenvärldens kultur är fylld av snarlika pastischer. Bondskurken Elliot Carver i Tomorrow Never Dies (1997) är en mediemogul som försöker få igång ett storkrig mellan Kina och Storbritannien för att kunna etablera ett företagsmonopol. Jojo, sådana är de i näringslivet. Och de rika, de har uppenbart en sämre moral, om man ska tro det man ser på film. Förmögna förvridna själar på bioduken finns det gott om; de mest bisarra exempel på vad stora pengar kan köpa utforskas fantasifullt i alla genrer – just nu kanske mest kreativt i bioaktuella skräckfilmen Get out.

Finansminister Magdalena Anderssons agerande utgör exempel på den balansakt som många politiker försöker sig på; den ena handen slår, medan den andra ritar sirliga rörelser i luften. Kritik mot höjda skatter på fåmans-bolag bemöts med tal om ”miljarder i fickan på den procent som har de högsta inkomsterna” (DI 13/5). Det inneslutna budskapet är att det inte spelar någon roll. En svårare pose att hålla när Nordea meddelar att de för samtal med Finland och Danmark om att flytta, eftersom regeringens aviserade skattehöjningar för banker gör det mindre attraktivt att vara kvar.

Till jul önskar jag mig en julkalender som lär barnen vad det innebär att driva ett företag, och ha ansvar för medarbetare, verksamhetsidé och kunder. Och att det största hotet inte sällan kommer från politiker som sätter sina ideologiska och maktmässiga vinstintressen framför samhällets.