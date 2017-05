”Företagare är mest utsatta på arbetsmarknaden”

Nima Sanandaji och Siri Steijer Foto: Privat

DEBATT | ARBETSMARKNAD

Egenföretagare är en heterogen grupp; en del är högutbildade it-konsulter och högkvalificerade personer som startar eget av skattemässiga skäl och för att få en högre flexibilitet i sitt arbete. Medialt är det ofta den lilla klicken framgångsrika företagare som uppmärksammas. Men för många är egenföretagande ett alternativ till arbetslöshet – ett sätt att erbjuda sig själv anställning. De så kallade nödvändighetsföretagarna talas det sällan om.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I en ny rapport för Timbro har egenföretagares villkor analyserats. Resultatet visar att en stor del av landets företagare kämpar hårt för en begränsad inkomst. Totalt har nästan 16 procent en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianhushållets och tillhör därmed gruppen ekonomiskt utsatta. Det kan jämföras med 6 procent av arbetarna och 4 procent bland lägre tjänstemän. Företagare är alltså den grupp i arbete som har högst andel i ekonomisk utsatthet.

Riksrevisionen har studerat de utrikes födda som fått stöd till start av näringsverksamhet från Arbetsförmedlingen, för att övergå från arbetslöshet till arbete. Bland personerna i gruppen som fortsätter att driva företag har hela 42 procent så låga inkomster att de ligger under gränsen för ekonomisk utsatthet.

Annons X

Egenföretagare är dessutom en ovanligt hårt arbetande grupp. Vanligtvis talar man om 40 timmars arbetsvecka som normen på arbetsmarknaden. I genomsnitt arbetar dock anställda personer 30,7 timmar under den genomsnittliga veckan under året. Anledningen är att vissa jobbar deltid, samt att semester och sjukledighet tas ut. Den genomsnittliga företagaren arbetar däremot i genomsnitt 38,3 timmar per vecka. Det innebär en extra arbetsdag i veckan i jämförelse med anställda och motsvarar en heltid – året runt. Företagare har ofta svårt att ta ut semester, eller ens stanna hemma vid sjukdom.

Intressant är också att endast 4 procent av företagarna i SCBs Yrkesregister i första hand definierar sin yrkesroll som företagsledare. Nästan alla definierar istället sin yrkesroll utifrån det arbete de utför – till exempel frisör, torghandlare, tekniker och bokförare. Hela 49 procent av egenföretagarna anger sin yrkesroll som olika former av enklare arbeten. Enbart 13 procent anger sin yrkesroll som arbeten med teoretisk specialkompetens.

För att ge de mest utsatta på arbetsmarknaden möjlighet till alternativ, måste det bli attraktivare för större företag att anställa dem. För detta behövs framför allt sänkta arbetskraftskostnader (t.ex. genom sänkta arbetsgivaravgifter), utbildning och en reformerad arbetsrätt (LAS). Fackförbundens privilegium i lagboken måste minska, bland annat genom att lyfta bort rätten till sympatiåtgärder och införa en proportionalitetsprincip. Då kan det skeva maktförhållandet mellan arbetsgivare och fackförbund jämnas ut, vilket ökar chanserna att reformer för en mer inkluderande arbetsmarknad kan genomföras.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Framför allt behöver det bli enklare att driva företag i Sverige. Det är en i grunden utmanande, krävande och riskfylld uppgift. Politikerna måste minska regelkrångel i form av pappersarbete och blanketter som ska skickas in till myndigheter. Det behöver rensas i befintliga regelsystem, och det bör byggas in en funktion redan i lagstiftningsprocessen för att motverka ytterligare regelkrångel. Regelrådet har idag för lite inflytande.

Socialförsäkringarna måste också anpassas till företagares villkor. En större hänsyn måste tas till individer vars inkomster varierar från månad till månad och här är sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ett dåligt verktyg. Företagare bör också kunna köpa privata försäkringar i stället för att betala in till statens socialförsäkringssystem. Privata försäkringar kan i större utsträckning anpassas till företagares förutsättningar. Uppenbart är att vänsterns försök att upprätthållen en konflikt mellan anställda och företagare är förlegad. De utsatta finns idag bland företagare.

Nima Sanandaji

tekn dr och rapportförfattare

Siri Steijer

programansvarig arbetsmarknadsfrågor på Timbro