Det talas och spekuleras mycket om vaccinering i dessa dagar. När kommer äntligen denna efterlängtade frälsning från coronaeländet? Hur ser turordningen ut, riskgrupper och vårdpersonal först, men sedan? Kommer även våra barn att vaccineras? Medan vi väntar på besked finns det andra, mer övergripande, frågor som går att besvara. Till exempel hur länge vi har vaccinerat folk mot sjukdomar överhuvudtaget.

Allting började med skräcken för smittkoppor, en av de verkligt stora dräparna i epidemihistorien, en farsot som hemsökte såväl kung som fattig redan under forntiden. Rädslan för smittkoppor gav tidigt upphov till folkliga experiment, så kallad variolation (efter variola, det latinska namnet på smittkoppor). Utgångspunkten var att man hade insett att den som en gång fått sjukdomen och överlevt inte kunde få den igen. Variolation gick ut på att man med berått mod infekterade friska människor för att framkalla en mild form av smittkoppor som resulterade i den åtråvärda immuniteten. Ingen vet när eller var sådana experiment först började göras, men troligen skedde det under medeltiden. Olika typer av variolation är kända från folkmedicinen i Kina, Främre Orienten, Europa och Afrika. Den vanligaste europeiska metoden bestod i att man rispade upp huden och förde in vätska från en insjuknad människas koppor. Om detta utfördes av en kunnig hand gav den en mild infektion som endast i mellan 1 och 4 procent av fallen ledde till döden. Det kan låta mycket, men skräcken för smittkoppor var så stor att många gärna tog chansen.