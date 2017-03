Wiktoria Johansson. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Spelbolagen har sagt sitt, nu talar även strömningsstatistiken på Spotify till Wiktorias fördel inför avgörandet i Melodifestivalen.

Under den gångna veckan har Wiktorias "As I lay me down" spelats flest gånger av finalbidragen, följd av Robin Bengtssons "I can't go on" och Nanos "Hold on".

På musiktjänstens topp 50-lista ligger även Wiktoria på andra plats. Övriga finalister bland de tio mest spelade låtarna är Robin Bengtsson (5), Nano (7) och FO&O (10).