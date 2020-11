Fördel Trump ger bättre börshumör

Strax innan klockan 07.00 på onsdagsmorgonen var kampen fortfarande jämn mellan Donald Trump och Joe Biden. Men den sittande amerikanska presidenten Donald Trump ser ut att vinna ett antal nyckelstater, bland annat Florida med 29 elektorsröster.

Under stora delar av den tidiga morgonen låg förhandeln i Europa på plus för att runt 07-tiden lägga sig kring nollan. USA-börserna pekade samtidigt på positiva öppningar. Alla stora Asienbörser räknas stänga på plus efter att tidigare legat på svaga minus under valnatten i USA.