Hemlighetsmakeri kring Lundqvist

Henrik Lundqvist ska vara spelredo inför kvällens VM-final. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det var i slutet av semifinalen mot Finland som Lundqvist sträckte ut och gjorde en kanonräddning, men efteråt grimaserade illa.

Direkt efter matchen nobbade han intervjuer och togs till ett rum där han, enligt Tre Kronors läkare Björn Waldebäck, fick akut behandling.

Waldebäck nobbade intervjuer i samband med Tre Kronors matchvärmning och hälsade via lagets presschef Anders Feltenmark "att det inte finns något nytt att rapportera".

Förbundskaptenen Rikard Grönborg hade inte träffat Henrik Lundqvist på finaldagens morgon...eller jo, litegrann.

– Jag har faktiskt inte sett honom på morgonen, bara en snabbis, sagt hej till honom i stort sett.

Grönborg sade sig inte ha fått de rapporter som Waldebäck lämnade till svensk media direkt efter semifinalen, men på en fråga om de andra i truppen var friska svarade han:

– Som vanligt under en lång turnering så är det småskavanker här och där och "Henke" är en av dem.

Lagkaptenen Joel Lundqvist om tvillingbrorsans hälsoläge:

– Jag har inte frågat honom rakt ut om han spelar, så jag har inga besked att ge. Vi får se. Jag har inga vidare kommentarer om det.

Att Henrik Lundqvist inte fanns med på isen vid matchvärmningen – som genomfördes i träningshallen några hundra meter från Lanxess Arena – behöver inte betyda så mycket. Spelarna väljer själva om de vill vara på is eller köra fys. Tolv av 25 spelare valde is, däribland både andremålvakten Viktor Fasth och trean Eddie Läck.

Joel Lundqvist, ende SHL-spelaren i laget, jagar sitt tredje VM-guld och hittar likheter med guldlagen från 2006 och 2013:

– Jag tycker att vi har ett starkt lag och en härlig grupp, sedan har vi fått in spets som gör skillnad. Det är vad det handlar om på den här nivån, att du har spelare som kan gå in och avgöra matcher. Vi har fått en ledande kedja (Nicklas Bäckström/William Nylander/Oscar Lindberg) som verkligen visat vägen i de här viktiga matcherna. Samtidigt är det ett starkt lag bakom, vi behöver alla, sade Lundqvist och jämförde med Henrik Zetterberg och Michael Nylander som kom in 2006 och tvillingarna Henrik och Daniel Sedin som var ledande 2013.

Finalen mellan Sverige och Kanada startar klockan 20.45.