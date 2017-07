Förbundskapten om resan: ”Otroligt stolt”

Anna Signeul är en av tre svenska förbundskaptener i årets fotbolls-EM, vid sidan av Pia Sundhage i Sverige och Martin Sjögren i Norge.

Det finns dessutom en rad EM-spelare från andra nationer som spelar i svenska klubbar:

Norge: Ingrid Schjelderup, Eskilstuna och Kristine Minde, Linköping.

Belgien: Lorca Van De Putte, Kristianstad.

Danmark: Janni Arnth Jensen, Linköping, Maja Kildemoes, do, Simone Boye Sørensen, Rosengård, Sanne Troelsgaard Nielsen, do, Sofie Junge Pedersen, do.

Nederländerna: Sheila van den Bulk, Djurgården, Lieke Martens, Rosengård (klar för Barcelona-flytt efter EM).

Tyskland: Anja Mittag, Rosengård.

Island: Gudbjörg Gunnarsdottir, Djurgården, Hallbera Gudny Gisladottir, do, Sif Attladottir, Kristianstad, Glodis Perla Viggosdottir, Eskilstuna, Anna Björk Kristjansdottir, Limhamn Bunkeflo.

Skottland: Vaila Barsley, Eskilstuna, Fiona Brown, do, Shannon Lynn, Vittsjö, Ifeoma Dieke, do.