När universitetsprofessorn Greg Boatwright ska hålla tal på sin 60-årsfest mynnar det inte ut i en glad skål, utan i en inkrökt reflektion över livets fjuttighet och världens uselhet. Gästerna skruvar på sig, det drar en skugga över frun Audreys kärleksfulla ansikte, i en koja ute i trädgården får parets yngsta dotter klamydia. Hon hör inte pappans tal, men det fungerar som dyster berättarröst i den demonstrativt solkiga kontexten. Pappa själv har för övrigt redan firat sin födelsedag med att ligga med en prostituerad.

Subtilt är det inte, men i teorin talar det mesta ändå för Alan Balls nya serie "Here and now". Ball är en av våra mest inflytelserika manusförfattare och tv-serieskapare: han skrev manuset till "American beauty" och ligger bakom både "Six feet under" och "True blood". "Here and now" är ett uttalat försök att berätta en Viktig Samtida Historia, en med fingret uppsträckt mitt i det delade USA.