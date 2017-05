Förbättrat resultat för Volati

Verksamhetsmässigt fortsatte bolaget att utvecklas väl under första kvartalet, enligt vd Mårten Andersson.

Besikta inom affärsområde Konsument har genom förvärvet av Clearcar i fjol överträffat förväntningarna.

Affärsområde Industri tappade något under kvartalet vilket främst beror på att Corroventa under motsvarande period föregående år hade en positiv resultatutveckling till följd av de översvämningar i främst England som skedde under vintern.

Verksamheterna inom affärsområdet Handel gjorde ett stabilt kvartal i en något svagare marknad, kommenterar vd.

Volati utvärderar många förvärvsmöjligheter och har hittills i år tittat på ett 60-tal bolag varav ett antal är under fortsatt utvärdering.