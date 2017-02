Föräldrar: Varför är digital kompetens viktigt i förskolan?

Foto: Elaine Thompson/TT

DEBATT | FÖRSKOLAN

Att utveckla digital kompetens kräver betydligt mer än konsumtion av digitala verktyg.

Att vi i dag lever i en ständigt ökande digitalisering är ett faktum som genomsyrar samhället. Det för med sig så enorma möjligheter, men också vissa utmaningar, för alla åldrar. Nu ska digitala verktyg bli ett obligatoriskt inslag i förskolan – åtminstone om regeringen väljer att godkänna Skolverkets förslag på ändrad läroplan.

Enligt förslaget vill man alltså göra digitala verktyg till något som varenda förskola blir skyldig att använda. Men i läroplanen står det också att ”Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver”. Vad innebär det då att lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig sådana kunskaper? Att låta förskolor välja om de vill använda digitala verktyg inom ramen för sin pedagogiska verksamhet, och därmed även ge föräldrar möjlighet att välja en förskola med eller utan digitala verktyg, torde vara ett sätt.

Trots sin snabba utveckling är digitaliseringen fortfarande ung, och forskningen kring barn och digitalisering har inte hunnit med. I dag är forskningsläget tvetydigt, vilket SvD:s Idagsidan uppmärksammade i förra veckan. Vissa studier visar på negativa konsekvenser vad gäller hälsa, medan andra pekar på positiva effekter såsom nya pedagogiska arbetssätt.

Men Skolverket tycks inte ha tagit del av den forskning som finns, långt mindre beaktat behovet av mer omfattande forskning. Vi anser att det nya förslaget på läroplan därmed allvarligt brister i trovärdighet. Här räcker det inte att hänvisa till att förskolan, till skillnad från vad många barn upplever i hemmet, ska använda digitala verktyg i pedagogiskt syfte och inte som tidsfördriv. Om Skolverket ämnar införa obligatoriska digitala verktyg i förskolan måste de också kunna resonera kring de risker de väljer att utsätta barnen för. På samma sätt förväntar vi oss att Skolverket förklarar varför barn nödvändigtvis redan i förskoleåldern ska utveckla digital kompetens.

Ett uppfriskande exempel finns att hämta i det digitala centrum som Silicon Valley i USA utgör. Här är det mycket vanligt att föräldrar som arbetar på högteknologiska framgångsföretag som Apple och Google väljer skolor som aktivt valt bort digitala verktyg (se New York Times 22/10 2011 och The Guardian 2/12 2015). Trots att detta gäller skolbarn finns ingen oro för att barnen skulle förlora något på att inte använda digitala verktyg som just pedagogiska verktyg.

Genom den nya läroplanen vill Skolverket även att barn ska ”utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt handlande”, och därmed att förskolan ska ”ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens”. Dessa formuleringar hade varit självklara om de gällt skolbarn, men vi ställer oss mycket frågande till att detta åläggs barn i åldrarna 1–5 år. Självklart behöver dagens barn lära sig att konsumera medier och agera ansvarsfullt på nätet. Men bland yngre barn läggs grunden genom interaktion med andra barn och pedagoger – framförallt genom lek. Att utveckla digital kompetens kräver betydligt mer än konsumtion av digitala verktyg.

Små barns främsta behov är grundläggande: att lära sig att förstå närmiljön, hitta trygghet i dagliga rutiner och utveckla insikter om sig själva och omvärlden. Inom förskolan får de kommunicera, interagera och socialisera. Ordningen i den här processen anser vi vara avgörande. Att först utveckla förståelse för innebörden av grundläggande normer och värderingar, utan obligatoriska digitala verktyg, borde i sig själv få lov att utgöra en tillräcklig grund.

Så länge forskningsläget är så tvetydigt som i dagsläget så vill vi inte att läroplanen ska laborera med den generation våra barn tillhör. Flera av de mål som beskrivs i ändringsförslaget är viktiga aspekter, men är relevanta först från skolåldern, då barn hunnit utveckla sin kognitiva förmåga och grundläggande förståelse för omvärlden. Om ändringar av detta slag ändå införs så bör de vara frivilliga att tillämpa.

Den grund som förskolan ska lägga för att barn på sikt ska kunna tillägna sig kunskaper som utgör samhällets gemensamma referensramar är förhoppningsvis något som förenar alla typer av förskoleverksamhet. Men olika pedagogiska inriktningar omsätter teori i praktik på olika sätt. Friheten att som förälder kunna välja det som man tror passar ens barn bäst är oerhört värdefull. Att begränsa den pedagogiska mångfalden genom obligatorisk digitalisering borde inte vara önskvärt.

Alessandro Beltrame

Pernilla H Halling

Niklas Karlsson

Helene Ringberg

Katarina Schmutz

föräldrar på en förskola i Stockholms innerstad

AnnaLena Gogolos

förskolechef och pedagog