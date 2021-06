En man och en kvinna i Ångermanland har dömts för att under flera år ha misshandlat och begått sexuella övergrepp mot sina barn, skriver Allehanda.

Pappan döms av Ångermanlands tingsrätt till fängelse i ett år och fem månader för att ha misshandlat sina barn under nära tre och ett halvt år, och under två år ha förgripit sig sexuellt på samtliga fyra barn. Mamman döms till fyra månaders fängelse för att ha misshandlat barnen under två år.