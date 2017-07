För tidigt att utropa seger mot IS i Irak

De IS-kontrollerade städerna al-Qaim, Hawija och Tal Afar står näst på tur för de USA-stödda irakiska styrkorna. På bilden syns IS-anhängare i Mosul 2014. Foto: AP/TT

När de irakiska styrkorna häromdagen återtog den symbolladdade al-Nurimoskén i Mosul från Islamiska staten (IS) "markerade det slutet för deras påhittade stat" enligt premiärminister Haidr al-Abadi. Men även om IS inte längre har någon närvaro i staden är det många som ser mer nyktert på utvecklingen i Irak.

Det var visserligen i al-Nurimoskén som Abu Bakr al-Baghdadi – några dagar efter det att IS i en ljudinspelning utropat sitt kalifat – för tre år sedan gjorde ett sällsynt framträdande under vilket han manade världens muslimer att lyda honom. Men även om de irakiska styrkorna lyckas återta hela Mosul kontrollerar IS fortfarande betydande delar av Irak och Syrien – områden som enligt konsultfirman IHS Markit tillsammans är lika stora som Belgien.

De irakiska styrkorna – som backas upp av USA – väntar sig flera månader av ytterligare strider när nya frontlinjer öppnar sig efter Mosul. Enligt Ryan Dillon, talesperson för den USA-ledda allians som kämpar mot IS, ska den irakiska regeringen bestämma vilken av de IS-kontrollerade städerna al-Qaim, Hawija och Tal Afar som står näst på tur.

IS kommer med all sannolikhet att i allt större utsträckning övergå till den gerillakrigföring som tidigare varit gruppens signum och utföra attacker i områden som kontrolleras av den irakiska staten. Och bara för att IS har drivits ut från en stad innebär det inte att våldet där är över, enligt en studie från Combating Terrorism Center vid militärhögskolan West Point i USA.

Rapportförfattarna har undersökt militär aktivitet som IS har rapporterat om i 16 städer som varit under extremisternas kontroll i Irak och Syrien. Från det att IS-jihadisterna drevs ut från respektive stad och fram till april i år hävdar IS att de har utfört 1 468 attacker på dessa platser.

Att området under Islamiska statens kontroll krymper är förstås en positiv utveckling, enligt rapportförfattarna, som dock framhåller att det inte är tillräckligt att bara köra bort extremisterna för att "sätta stopp för gruppens förmåga att utföra våldshandlingar mot människor i Irak och Syrien".